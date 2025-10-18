В Набережных Челнах школьникам рассказали о вторичной переработке отходов

Занятие провела сотрудник Прикамского управления Минэкологии Татарстана Юлия Маркелова совместно с общественным инспектором по охране окружающей среды Оксаной Исмагиловой. Урок начался с разговора о проблеме утилизации отходов в современном мире. Детям объяснили, что такое вторичная переработка и почему она важна для сохранения природных ресурсов. Также с ребятами обсудили этапы переработки каждого типа материала: от сбора и очистки до переплавки и изготовления новых продуктов.