В Набережных Челнах школьникам рассказали о вторичной переработке отходов

Экоурок, посвященный вторичной переработке отходов и разумному потреблению, состоялся в школе № 6 города Набережные Челны в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Занятие провела сотрудник Прикамского управления Минэкологии Татарстана Юлия Маркелова совместно с общественным инспектором по охране окружающей среды Оксаной Исмагиловой. Урок начался с разговора о проблеме утилизации отходов в современном мире. Детям объяснили, что такое вторичная переработка и почему она важна для сохранения природных ресурсов. Также с ребятами обсудили этапы переработки каждого типа материала: от сбора и очистки до переплавки и изготовления новых продуктов.
Завершением урока стал мастер-класс от Оксаны Исмагиловой. Она рассказала школьникам, как можно творчески подойти к утилизации стеклянных отходов, превратив их в красивые и полезные вещи. Ребята самостоятельно собрали мозаичные композиции в форме сердечек из предварительно очищенного и подготовленного стекла.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.