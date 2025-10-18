Большинство омичей ищут подработку помимо места основного трудоустройства

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди экономически активных жителей города на тему дополнительного заработка. Выяснилось, что 27% омичей сообщили о наличии подработки, а еще 51% опрошенных сообщил, что активно ищет дополнительный источник дохода.
«27% работающих сообщили о наличии подработки. Еще 51% омичей пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками лишь 22% респондентов», — говорится в отчете аналитиков.
При этом, омские мужчины несколько чаще женщин имеют подработку (30 и 24% соответственно). Горожане в возрасте от 35 до 45 лет рассказывали о дополнительном месте работы чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе (28%). Шесть омичей из десяти тратят на подработку менее 10 часов в неделю. Еще 21% уделяют дополнительной работе от 10 до 20 часов, а 19% — более 20 часов в неделю.
Что касается финансовой значимости подработки в семейном бюджете, то 37% омичей ответили, что подработка приносит менее 10% общего дохода, 37% горожан — от 10 до 30% дохода, 14% — от 30 до 50% дохода, а 12% получают более половины дохода. Причем омичам, работающим на дистанционной работе, платят больше, чем работающим на территории работодателя.