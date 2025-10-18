Большинство омичей ищут подработку помимо места основного трудоустройства

При этом, омские мужчины несколько чаще женщин имеют подработку (30 и 24% соответственно). Горожане в возрасте от 35 до 45 лет рассказывали о дополнительном месте работы чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе (28%). Шесть омичей из десяти тратят на подработку менее 10 часов в неделю. Еще 21% уделяют дополнительной работе от 10 до 20 часов, а 19% — более 20 часов в неделю.