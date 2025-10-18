Кубанское предприятие ускорит изготовление полимерной продукции

Предприятие «Юг-Полимер» в Краснодарском крае увеличит эффективность работы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) помогут команде проекта построить производственные процессы, начиная с приемки и подготовки сырья и заканчивая строгим контролем качества и финальной упаковкой готовой продукции. В компании будет проведена диагностика текущего состояния производства. Ее главной задачей станет поиск и определение факторов, снижающих эффективность. Будут определены «узкие места», потери времени, избыточные запасы сырья и нерациональные операции, чтобы в дальнейшем разработать меры по повышению общей производительности.
«Основой успеха проекта является не только внедрение новых методик, но и обучение сотрудников предприятия. Мы вооружим команду инструментами бережливого производства, такими как 5S, картирование, стандартизация операций. Это даст им возможность самостоятельно выявлять проблемы и предлагать решения. Наша задача показать не разовый результат, а сформировать культуру постоянного совершенствования на производстве», — отметил руководитель проекта АНО «РЦК» Руслан Золоторев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.