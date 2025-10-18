Кубанское предприятие ускорит изготовление полимерной продукции

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) помогут команде проекта построить производственные процессы, начиная с приемки и подготовки сырья и заканчивая строгим контролем качества и финальной упаковкой готовой продукции. В компании будет проведена диагностика текущего состояния производства. Ее главной задачей станет поиск и определение факторов, снижающих эффективность. Будут определены «узкие места», потери времени, избыточные запасы сырья и нерациональные операции, чтобы в дальнейшем разработать меры по повышению общей производительности.