Прокуратура: под Могилевом подростку ампутировали пальцы после летней подработки

Подросток лишился пальцев по время подработки на предприятии под Могилевом. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
Прокуратурой Могилевского района были проведены надзорные мероприятия по факту травмирования несовершеннолетнего в момент подработки в летний период. Удалось установить, что в июле 2025 года 16-летний подросток в момент работы на станке в частной организации был серьезно травмирован, из-за чего случилась ампутация пальцев.
В ведомстве сообщили: проверка показала, что директор организации допустил к работе двух несовершеннолетних, не заключил с ними трудовые отношения и не оформил приема на работу соответствующими приказами.
Кроме того, в момент выезда сотрудники прокуратуры смогли установить многочисленные нарушения требований охраны труда, которые способствовали травмированию несовершеннолетнего.
«Директор не обеспечил безопасность эксплуатации технологического оборудования, на станке отсутствовали защитные ограждения вращающихся элементов», — сообщили в прокуратуре.
В пресс-службе добавили, что в данной организации не была разработана инструкция по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ. Согласно результатам проверки по поручению прокурора Могилевского района директора частной организации привлекли к ответственности по части 6 статьи 10.12 и части 1 статьи 10.13 Кодекса об административных правонарушениях. Ему дали штраф в размере 25 базовых величин, или 1050 рублей (в октябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
