Прокуратура: под Могилевом подростку ампутировали пальцы после летней подработки

В пресс-службе добавили, что в данной организации не была разработана инструкция по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ. Согласно результатам проверки по поручению прокурора Могилевского района директора частной организации привлекли к ответственности по части 6 статьи 10.12 и части 1 статьи 10.13 Кодекса об административных правонарушениях. Ему дали штраф в размере 25 базовых величин, или 1050 рублей (в октябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).