Московские компании представили промышленную продукцию в Кувейте

Представители шести компаний промышленного сектора Москвы представили свою продукцию в Кувейте в ходе бизнес-миссии. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Во время бизнес-миссии столичный производитель дизайнерских предметов интерьера ручной работы «Интерио Гранд Плюс» договорился с одной из главных многопрофильных инженерно-консалтинговых фирм Кувейта о поставках первой партии мебели. Московская компания «Хромос Автоматизация», изготавливающая современные аналитические приборы, представила партнерам свои хроматографические комплексы. Крупная компания Кувейта, специализирующаяся на разработке газовых месторождений, строительстве и обслуживании газопроводов, заинтересовалась возможностью использовать комплексы московского производства на своих объектах.
Зарубежные партнеры высоко оценили продукцию столичного производителя осветительных передвижных установок «Аргус-М». Особый интерес вызвали автономные устройства, работающие на солнечных батареях. Крупнейшая региональная компания в сфере разработки газовых месторождений выразила заинтересованность в партнерстве с московским поставщиком, отметив конкурентные преимущества его продукции, в том числе привлекательное соотношение цены и качества по сравнению с зарубежными аналогами.
«Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности, продвигая их продукцию за рубежом. В частности, с начала 2025 года центр провел две международные бизнес-миссии в страны Персидского залива, а также организовал участие московских экспортно ориентированных компаний агропромышленного сектора в одной из крупнейших мировых выставок пищевой продукции The Saudi Food Show. До конца года мы планируем бизнес-миссии в Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.