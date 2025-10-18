Московские компании представили промышленную продукцию в Кувейте

«Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности, продвигая их продукцию за рубежом. В частности, с начала 2025 года центр провел две международные бизнес-миссии в страны Персидского залива, а также организовал участие московских экспортно ориентированных компаний агропромышленного сектора в одной из крупнейших мировых выставок пищевой продукции The Saudi Food Show. До конца года мы планируем бизнес-миссии в Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.