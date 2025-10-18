Новые автобусы выйдут на маршруты 1КВ и 1КС в Воронеже

Власти Воронежа продолжают обновлять парк общественного транспорта, делая ставку на автобусы большей вместимости. Как сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Сергей Петрин 18 октября, этот шаг позволит частично компенсировать дефицит водителей и повысить комфорт для пассажиров.
В ближайшее время на маршруты выйдут партии новой техники. Уже в понедельник, 20 октября, 10 единиц автобусов среднего класса начнут работу на маршруте № 1КВ. Вслед за ними, в ноябре, еще 10 таких же машин пополнят маршрут № 1КС. Как отметил градоначальник, перевозчики продолжают получать новый подвижной состав в рамках планового обновления.
Ключевой выгодой от перехода с малого на средний класс транспорта мэр назвал эффективность.
— Водители, которые ранее работали на «ГАЗелях», перейдут на новые автобусы и при этом смогут перевозить больше пассажиров. Таким образом, больше горожан сможет воспользоваться тем или иным маршрутом в более комфортных условиях, — пояснил Сергей Петрин.
Кроме того, мэр затронул тему корректировки маршрутов, отреагировав на обращения жителей. В частности, поступившее в управление транспорта предложение изменить пути следования автобусов № 63 не было утверждено.
— С учетом мнения жителей микрорайона «Нефтебаза» маршрут продолжит работу по привычной трассировке, — заявил Петрин, подчеркнув, что подобные вопросы решаются комиссионно, с участием профильных структур и общественности.
Для поддержания качества перевозок городские власти усилили контроль. По данным администрации, с начала октября управление транспорта и Единый оператор городских пассажирских перевозок провели 49 мероприятий. По их итогам в адрес перевозчиков было направлено 30 претензий с требованием улучшить работу на направлениях.