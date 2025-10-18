Новые автобусы выйдут на маршруты 1КВ и 1КС в Воронеже

В ближайшее время на маршруты выйдут партии новой техники. Уже в понедельник, 20 октября, 10 единиц автобусов среднего класса начнут работу на маршруте № 1КВ. Вслед за ними, в ноябре, еще 10 таких же машин пополнят маршрут № 1КС. Как отметил градоначальник, перевозчики продолжают получать новый подвижной состав в рамках планового обновления.