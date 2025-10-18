В Нефтекамске открылась обновленная библиотека

Центральная библиотека города Нефтекамска Республики Башкортостан возобновила работу после ремонта, который проходил по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждении обновили кровлю, потолки, стены и входную группу, смонтировали инженерные коммуникации, канализацию, оборудовали санузел в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также отремонтировали гардероб, залы обслуживания и зоны для посетителей. В библиотеке планируют проводить встречи с писателями, творческие мастер-классы, лекции и клубные мероприятия.
«Сегодня современная библиотека — это не просто хранилище напечатанных материалов. Это центр притяжения, место просвещения, образования, встреч и дискуссий. Надеемся, что залы библиотеки будут полны, и мы будем видеть здесь юных читателей», — отметила заместитель министра культуры Республики Башкортостан Эльза Карамурзина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.