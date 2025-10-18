Ричмонд
Две мощные вспышки случились на Солнце 18 октября — что ждать белорусам

Ученые предупредили о двух мощных вспышках на Солнце — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Две мощные вспышки случились на Солнце 18 октября — что ждать белорусам. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Специалисты предупредили, что 18 октября, в субботу, примерно в 03.40 была зарегистрирована вспышка уровня M1.0. Она продолжалась 26 минут. Кроме того, в 05.39 на Солнце случилась еще одна вспышка. Ее уровень оказался M1.1. Вторая вспышка длилась 21 минуту.

