«Жизнь замерла»: в районе Омской области престал ходить пассажирский транспорт

О полном приостановлении движения пассажирского транспорта между населенными пунктами Седельниковского района, а также по селу Седельниково, сообщила местная администрация. Причиной названо переоформление документов на нового перевозчика.
«С 17 по 26 октября текущего года будет временно приостановлено движение всех рейсов между населенными пунктами района, а также по селу Седельниково. Это связано с необходимостью оформления документов нового перевозчика и подготовки транспортных средств к дальнейшей безопасной эксплуатации. Мы понимаем важность бесперебойного транспортного обслуживания и приносим искренние извинения за временные неудобства», — сообщают чиновники администрации Седельниковского района на официальной странице структуры в соцсети «Вконтакте».
Также представители администрации заботливо просят население района заранее планировать свои передвижения по району, учитывая сложившуюся ситуацию. Каким образом отразится предлагаемое «планирование» на необходимые перемещения людей, чиновники не уточняют.