«Жизнь замерла»: в районе Омской области престал ходить пассажирский транспорт

«С 17 по 26 октября текущего года будет временно приостановлено движение всех рейсов между населенными пунктами района, а также по селу Седельниково. Это связано с необходимостью оформления документов нового перевозчика и подготовки транспортных средств к дальнейшей безопасной эксплуатации. Мы понимаем важность бесперебойного транспортного обслуживания и приносим искренние извинения за временные неудобства», — сообщают чиновники администрации Седельниковского района на официальной странице структуры в соцсети «Вконтакте».