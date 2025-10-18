В Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» погибли три женщины

В результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке погибли три женщины, еще пять человек госпитализированы. Спасатели уже завершили разбор завалов. Сообщения об эвакуации жителей города оказались фейковыми — специалисты не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Предполагается, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности работниками цеха. Подробности — в материале «Газеты.Ru».