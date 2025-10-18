В Губкине Белгородской области открылся молодежный центр «Россия»

Молодежный центр «Россия» начал работать в городе Губкине Белгородской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Центр расположился в здании 1957 года постройки. В ходе ремонта была полностью сохранена его историческая идентичность. В обновленном пространстве созданы все условия для самореализации молодежи: зоны для креатива, дискуссий, творчества и принятия решений. Важным направлением работы станет «Добро. Центр», который займется координацией волонтерских и благотворительных проектов. Также там будут регулярно проходить конференции, концерты, образовательные интенсивы и другие мероприятия.
В день открытия на площадке центра работали разнообразные тематические зоны: симуляторы дронов и электронный тир в шатре «ВОИН», мастерская по изготовлению подарков для ветеранов в зоне «мывместе», ярмарка молодых предпринимателей и мастер-классы от «Движения первых». На главной сцене с концертной программой выступили творческие коллективы и кавер-группы.
В официальной части церемонии приняли участие заместитель губернатора Белгородской области, министр по делам молодежи Татьяна Киреева и директор по социальным вопросам Лебединского горно-обогатительного комбината Владимир Евдокимов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.