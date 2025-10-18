В Губкине Белгородской области открылся молодежный центр «Россия»

Центр расположился в здании 1957 года постройки. В ходе ремонта была полностью сохранена его историческая идентичность. В обновленном пространстве созданы все условия для самореализации молодежи: зоны для креатива, дискуссий, творчества и принятия решений. Важным направлением работы станет «Добро. Центр», который займется координацией волонтерских и благотворительных проектов. Также там будут регулярно проходить конференции, концерты, образовательные интенсивы и другие мероприятия.