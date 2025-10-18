На портале «Малый бизнес Москвы» заработал спецпроект для предпринимателей

Специальный проект для предпринимателей «Продвижение бизнеса» начал работать на портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ) в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Данный спецпроект содержит шесть бесплатных сценариев, разработанных для решения конкретных задач. Например, сценарий «Оптимизация рекламы в социальных сетях» предназначен для тех, чьи рекламные кампании не приносят желаемого результата. Обучающие курсы помогут развить необходимые компетенции по запуску и анализу рекламы, а профильные специалисты подскажут, как провести аудит. Сценарий «Оптимизация сайта» повысит эффективность ресурса предпринимателя с целью увеличения онлайн-продаж.
В свою очередь, сценарии «Запуск продаж на маркетплейсах» и «Расширение географии продаж на регионы» помогут вывести бизнес на торговые площадки и привлечь новых покупателей. Участникам дадут рекомендации по анализу аудитории, предоставят доступ к системам аналитики и проведут профессиональную съемку товаров. Сценарий «Запуск рекламы для нового продукта» включает консультацию экспертов по настройке рекламной кампании и профессиональную съемку товаров. Предпринимателям, которые стремятся привлечь жителей близлежащих домов в качестве постоянных покупателей, поможет сценарий «Привлечение аудитории района».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.