На портале «Малый бизнес Москвы» заработал спецпроект для предпринимателей

В свою очередь, сценарии «Запуск продаж на маркетплейсах» и «Расширение географии продаж на регионы» помогут вывести бизнес на торговые площадки и привлечь новых покупателей. Участникам дадут рекомендации по анализу аудитории, предоставят доступ к системам аналитики и проведут профессиональную съемку товаров. Сценарий «Запуск рекламы для нового продукта» включает консультацию экспертов по настройке рекламной кампании и профессиональную съемку товаров. Предпринимателям, которые стремятся привлечь жителей близлежащих домов в качестве постоянных покупателей, поможет сценарий «Привлечение аудитории района».