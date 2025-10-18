Более 600 человек посетили форум «Ориентиры будущего» в Казани

В этом году форум впервые прошел в объединенном формате с форумом туроператоров России. Мероприятие объединило 448 представителей туриндустрии из 37 регионов России. Деловая программа была сфокусирована на самых актуальных вызовах и трендах. Всего состоялось семь экспертных сессий, в рамках которых обсуждались стратегии развития внутреннего и въездного туризма, цифровая трансформация бизнеса и новые маркетинговые инструменты, повышение качества туристского сервиса и подготовки кадров, а также правовые аспекты деятельности туроператоров и турагентов.