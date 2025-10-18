Более 600 человек посетили форум «Ориентиры будущего» в Казани

Участниками VIII туристского форума «Ориентиры будущего», который состоялся 9−10 октября в Казани в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», стали свыше 600 человек. Об этом сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по туризму.
В этом году форум впервые прошел в объединенном формате с форумом туроператоров России. Мероприятие объединило 448 представителей туриндустрии из 37 регионов России. Деловая программа была сфокусирована на самых актуальных вызовах и трендах. Всего состоялось семь экспертных сессий, в рамках которых обсуждались стратегии развития внутреннего и въездного туризма, цифровая трансформация бизнеса и новые маркетинговые инструменты, повышение качества туристского сервиса и подготовки кадров, а также правовые аспекты деятельности туроператоров и турагентов.
Спикерами выступили 33 ведущих эксперта. Своим опытом поделились представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших туристических компаний, туроператоров и отелей, а также специалисты в области цифрового развития и продвижения. Еще одним событием форума стал воркшоп, объединивший 13 компаний туриндустрии, которые презентовали свои продукты и услуги.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.