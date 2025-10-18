Рассказываем, каких районов коснется отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 19 по 24 октября 2025

Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 19 по 24 октября 2025 коснется Осинского, Нижнеудинского, Усольского, Эхирит-Булагатского, Тайшетского и других районов. Как сообщается на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, это связано с плановыми профилактическими работами.
Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 19 по 24 октября 2025.
Нельзя будет посмотреть и послушать РТРС-1, в состав которого входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВ-центр. Будет недоступен РТРС-2, в состав которого входит РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МИР, МузТВ, а также радиостанция «Радио России» ГТРК Иркутск.
Некоторые работы могут перенести или отменить из-за непогоды. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 19 по 24 октября 2025, можно посмотреть в фотокарточках ниже. Обратите внимание, что указано московское время.
Фото: скриншот с сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети.
