Рассказываем, каких районов коснется отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 19 по 24 октября 2025

Телевидение и радио частично отключат в Иркутской области с 19 по 24 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 19 по 24 октября 2025 коснется Осинского, Нижнеудинского, Усольского, Эхирит-Булагатского, Тайшетского и других районов. Как сообщается на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, это связано с плановыми профилактическими работами.

Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 19 по 24 октября 2025.

Нельзя будет посмотреть и послушать РТРС-1, в состав которого входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВ-центр. Будет недоступен РТРС-2, в состав которого входит РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МИР, МузТВ, а также радиостанция «Радио России» ГТРК Иркутск.

Некоторые работы могут перенести или отменить из-за непогоды. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 19 по 24 октября 2025, можно посмотреть в фотокарточках ниже. Обратите внимание, что указано московское время.

Фото: скриншот с сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети.

