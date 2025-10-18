Топ-50 школ Петербурга по ЕГЭ. Где лучше всего подготовят к поступлению в вуз?

Оценка школ только по результатам ЕГЭ — верхушка айсберга. В этих показателях не отражается труд учителей начальных классов. Читайте интервью с призером конкурса «Первый учитель» 31-летним учителем начальной школы Пушкинского района Алексеем Чибитько. Еще незаметны ежедневный комфорт детей и усилия администраций по созданию уюта и технологичной среды. Посмотрите прогулку «Фонтанки» по лицею № 280 на Лермонтовском проспекте.
Для анализа использовались статистические отчеты официального информационного портала государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в Санкт-Петербурге. В топе не принимали участие вузы, на базе которых можно сдавать ЕГЭ.
«Анализируется доля выпускников текущего года (ВТГ), набравших соответствующее количество тестовых баллов, суммарно полученных на ЕГЭ по трём предметам с наиболее высокими результатами», — говорится в отчете о результатах экзаменов в Петербурге.
Рейтинг не отвечает на вопрос, какая школа хорошая, а какая нет. Он показывает результативность учебных заведений Петербурга по ЕГЭ на основе актуальных данных.
В тройке лидеров ожидаемо находятся физико-математические лицеи № 239 и № 30. Между ними физико-техническая школа им. Ж. И. Алфёрова — тоже никаких сюрпризов. Затем идет, конечно, физико-математический лицей № 366 Московского района, лицей № 369 имени Героя России Александра Жихарева. Пятерка лидеров на этом заканчивается.
Далее следуют лицей № 226 Фрунзенского района (в нем для 10−11-х классов есть распределение на профили — технологический, естественнонаучный и социально-экономический), гимназия № 261 Кировского района (среди лидеров по химии в 2025-м), Суворовское военное училище и гимназия № 116 (лучшая по литературе).
Замыкает десятку «медицинский» лицей № 214. «Фонтанка» писала, что в нынешнем году сразу 20 выпускников этого учебного заведения сдали химию на 100 баллов.
«Фонтанку» часто спрашивают, куда можно отдать ребёнка из условных «середнячков» среди лидеров, потому что учебу, например, в Президентском физико-математическом лицее № 239 потянет далеко не каждый.
Положение школ в топ-50, если убрать за скобки лидеров рейтинга, ежегодно меняется на десятки позиций. Заметим, что гимназия № 526 Московского района в прошлом году находилась ближе к концу рейтинга, а теперь заняла 13-ю позицию. В 2025-м это учебное заведение отметилось среди лучших по биологии и стало лидером по английскому языку.
Вышеупомянутый «медицинский» лицей № 214 поднялся на свое нынешнее место с 20-й позиции. Заметная в городе Вторая Санкт-Петербургская гимназия опустилась с 22-го места в топе на 32-е.
Это был рейтинг по доле выпускников, сдавших три ЕГЭ с суммарным результатом в диапазоне от 251 до 300 баллов. Есть смысл посмотреть на эти же учебные заведения, но по количеству выпускников, сдавших ЕГЭ на высшие баллы.
Президентский физико-математический лицей № 239 сохранил своё лидерство. С третьего на второе место переместился его вечный соперник физико-математический лицей № 30.
А вот на третьей позиции сюрприз — академическая гимназия № 56 имени М. Б. Пильдес. Она переместилась с 22-й позиции на 3-ю с 67 высокобалльниками. В нынешнем году вышеназванная гимназия отметилась среди лидеров по литературе и истории.
С 10-го на 4-ю позицию взлетел «медицинский» лицей № 214. На 11-е место переместился лицей № 64 Приморского района, находившийся на 37-м месте. В 2025-м он показал прекрасные результаты ЕГЭ по базовой математике и обществознанию.
Любопытно, что свою позицию сохраняет лицей № 369 имени Героя России Александра Жихарева — 7-е место в обоих рейтингах. Директор учебного заведения Константин Тхостов недавно рассказывал «Фонтанке» о своем подходе к использованию учениками ИИ при выполнении домашних работ. При сдаче ЕГЭ в 2025 году 369-й лицей отметился по русскому языку, базовой математике, обществознанию, информатике и биологии.
Обратим внимание, что для вхождения в рейтинг учителям оказалось достаточно подготовить всего четырех высокобалльников. Более чем 30 выпускниками-отличниками могут похвастаться семь петербургских учебных заведений, а более десятка высокобалльников есть в копилке у 24 школ города.
«Фонтанка» говорила с единственным выпускником Санкт-Петербурга, который в этом году смог набрать 300 баллов за ЕГЭ. Три экзамена Александр Клосинский из академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес сдал на максимальные баллы. Он дал совет будущим выпускникам, как успешно сдать ЕГЭ.