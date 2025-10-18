Магнитная буря обрушилась на Землю

«Видно, что ожидания совпали с реальностью. Хотя событие происходит на фоне сохраняющейся высокой вспышечной активности Солнца (только сегодня с утра зарегистрировано 4 сильных солнечных вспышки уровня M), эта активность уже не может повлиять на Землю. В такой ситуации именно воздействие дыры становится основным фактором космической погоды на ближайшие 2 суток. Происходящее воздействие является умеренным, и сильной реакции магнитного поля Земли не ожидается, хотя почти неизбежен выход на бури слабого уровня».Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.