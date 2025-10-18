Магнитная буря обрушилась на Землю

По их данным, в настоящее время наблюдаются быстрые изменения параметров солнечного ветра, в том числе рост его скорости, которые свидетельствуют, что корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на солнечном диске, начала воздействовать на планету. Событие прогнозировалось еще вчера, когда начало наблюдаться увеличение плотности газа в окрестностях Земли — хорошо известный предвестник прихода основного плазменного потока.
«Видно, что ожидания совпали с реальностью. Хотя событие происходит на фоне сохраняющейся высокой вспышечной активности Солнца (только сегодня с утра зарегистрировано 4 сильных солнечных вспышки уровня M), эта активность уже не может повлиять на Землю. В такой ситуации именно воздействие дыры становится основным фактором космической погоды на ближайшие 2 суток. Происходящее воздействие является умеренным, и сильной реакции магнитного поля Земли не ожидается, хотя почти неизбежен выход на бури слабого уровня».Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
По состоянию на 14:40 в октябре произошло 2 магнитных бури:
- в начале месяца с 1 по 3 октября,
- еще одна 12 октября.
«Сегодня ожидается третья. Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, после чего на данный момент ожидается длительное (около недели) затишье».
В 14:50 ученые отметили, что ожидание магнитной бури «оказалось недолгим».
«Началась третья магнитная буря октября».Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее сообщалось, что Солнце повернулось к Земле огромной корональной дырой.