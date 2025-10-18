Медведи начали готовится ко сну на территории зоопарка в Омской области

Сельский зоопарк из Большереченского района сообщил о подготовки своих самых могучих питомцев ко сну. Видеозапись с предзимней суетой медведя, собирающего в свою «берлогу» солому, была опубликована 17 октября в паблике зоопарка в соцсети «Вконтакте».