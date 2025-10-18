Ричмонд
Медведи начали готовится ко сну на территории зоопарка в Омской области

Видео с медведем, собирающим по всему вольеру солому себе на подстилку, опубликовал Большереченский зоопарк.

Источник: Комсомольская правда

Сельский зоопарк из Большереченского района сообщил о подготовки своих самых могучих питомцев ко сну. Видеозапись с предзимней суетой медведя, собирающего в свою «берлогу» солому, была опубликована 17 октября в паблике зоопарка в соцсети «Вконтакте».

«Зима близко, и некоторые обитатели зоопарка начали подготовку к холодному сезону. Бурые мишки активно готовятся ко сну: в уютных домиках устраивают спальные места. Солома становится предметом особого внимания: животные старательно ее перебирают, укладывая мягкую подстилку словно пуховую перину», — сопровождает сообщение видео, на котором показан активно сгребающий солому медведь.

Также в зоопарке уточнили дальнейший алгоритм поведения зверя: после тщательной подготовки своего зимнего лежбища, медведь будет спокойно ждать прихода морозов, чтобы погрузиться в долгий зимний сон.