В Воронеже на Московском проспекте убирают аварийные деревья

В районе спорткомплекса «Олимпик» временно ограничат движение.

Источник: министерство лесного хозяйства Воронежской области

На участке Московского проспекта рядом со спортивно-оздоровительным комплексом «Олимпик» начались срочные работы по спилу сухих и аварийных деревьев. Об этом 18 октября сообщило министерство лесного хозяйства Воронежской области.

В пресс-службе ведомства пояснили:

— Это нужно, чтобы обезопасить водителей, пешеходов и припаркованные машины от падения веток или стволов, которые могут стать угрозой.

На время работ движение на этом участке могут временно ограничить. Водителей просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям регулировщиков.