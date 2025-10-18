В Воронеже на Московском проспекте убирают аварийные деревья

На участке Московского проспекта рядом со спортивно-оздоровительным комплексом «Олимпик» начались срочные работы по спилу сухих и аварийных деревьев. Об этом 18 октября сообщило министерство лесного хозяйства Воронежской области.
В пресс-службе ведомства пояснили:
— Это нужно, чтобы обезопасить водителей, пешеходов и припаркованные машины от падения веток или стволов, которые могут стать угрозой.
На время работ движение на этом участке могут временно ограничить. Водителей просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям регулировщиков.