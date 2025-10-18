4000-летние курганы Кубани скрывали сокровища

В первом кургане обнаружены два погребения и пять катакомбных захоронений. Ученые уточняют, что найдены остатки, относящиеся к древней культуре срубников. Главным характерным признаком этой культуры являются как раз погребения — тела умерших клали в яму, в которой делали сруб.
Во втором кургане раскрыто семь катакомбных погребений, свидетельствующих о сложных ритуалах захоронения. Пять погребений также принадлежат представителям культуры срубников.
Обнаружены уникальные украшения: бронзовые подвески возрастом около 4000 лет, которые «подчеркивают развитую прикладную культуру того времени», поясной набор.
Особый интерес у исследователей вызвало детское погребение с двумя бронзовыми подводками каплевидной формы, датируемыми 23 — 19 веками до н. э. Здесь же обнаружены костяные бусы и бронзовая серьга.
Динской отряд Северо-Кавказской археологической экспедиции Института археологии РАН ведет работы на курганной группе «Новотитаровская 34» с 2020 года. Уже в первый сезон раскопок ученые отметили, что курган сооружался в несколько этапов в эпоху средней бронзы. Начало строительства датируется первой четвертью III тысячелетия до н. э. и связано с погребением новотиторовской культуры.
Первые памятники новотитаровской культуры были открыты в 1970 году археологом Валентиной Козенковой, название культуры пошло от станицы Новотитаровской, близ которой был найден памятник. Исследования продолжались здесь и в 1979—1980 годах.
В 1980 году при исследовании одного из курганов сделали интереснейшую находку — в углах могильной ямы нашли крупные круглые следы, содержащие остатки сгнившего дерева. После расчистки стало очевидно, что это отпечатки колес древних повозок. Ученым удалось восстановить фрагменты кузова.