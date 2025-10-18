4000-летние курганы Кубани скрывали сокровища

Динской отряд Северо-Кавказской археологической экспедиции Института археологии РАН ведет работы на курганной группе «Новотитаровская 34» с 2020 года. Уже в первый сезон раскопок ученые отметили, что курган сооружался в несколько этапов в эпоху средней бронзы. Начало строительства датируется первой четвертью III тысячелетия до н. э. и связано с погребением новотиторовской культуры.