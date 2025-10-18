В Омской области пройдут похороны погибшего на СВО солдата

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 13 сентября 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Айдаков Василий Викторович, 15.10.1983 года рождения, уроженец села Завьялово. Василий навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот своей Родины», — говорится в некрологе администрации.