В поселке Бугры в Ленобласти построили детский сад на 125 мест

Детский сад на 125 мест ввели в эксплуатацию в поселке Бугры в Ленинградской области в целях реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Дошкольное учреждение построили на территории жилого комплекса «Новые горизонты», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Детсад рассчитан как на ребят постарше, так и на малышей от 1,5 лет. Общая площадь здания — 3,9 тысячи квадратных метров. Там оборудовали музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и занятий, пищеблок, медицинский кабинет и административные зоны. На прилегающей территории появились игровые и прогулочные площадки с теневыми навесами, установлено безопасное покрытие, выполнено озеленение и наружное освещение.
«Детский сад построили всего за год — это серьезный результат, который показывает четкую организацию и ответственность застройщика. Это важно как для правительства Ленинградской области, так и для жителей Бугров. Мы видим, что застройщик работает добросовестно: для тех, кто уже переехал, это вопрос удобства и качества жизни, а для тех, кто только выбирает квартиру, — показатель надежности и внимательного отношения к людям», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.