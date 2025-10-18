В поселке Бугры в Ленобласти построили детский сад на 125 мест

«Детский сад построили всего за год — это серьезный результат, который показывает четкую организацию и ответственность застройщика. Это важно как для правительства Ленинградской области, так и для жителей Бугров. Мы видим, что застройщик работает добросовестно: для тех, кто уже переехал, это вопрос удобства и качества жизни, а для тех, кто только выбирает квартиру, — показатель надежности и внимательного отношения к людям», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.