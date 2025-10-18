Нижегородский губернатор предложил россиянам из Латвии переезжать в наш регион

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграмм-канале сообщил, что сотни граждан России в Латвии оказались под угрозой депортации и сталкиваются с ограничениями в использовании родного языка. В связи с этим регион готов принять и поддержать тех, кто вынужден покинуть страну проживания.
Согласно Указу Президента РФ № 702, переселиться в Нижегородскую область могут не только россияне из Латвии, но и из других государств. Регион открыт для всех, кто стремится жить в стране, где уважают культурные традиции, семейные ценности и право говорить на родном языке.
Переезд и адаптацию переселенцев сопровождает агентство «ОКА», оказывая помощь в оформлении документов, поиске жилья и интеграции в новое сообщество. Кроме того, для них доступна региональная программа «Основа», предусматривающая единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей при рождении ребёнка — это одна из самых весомых мер поддержки в России.
«Нижегородская область всегда была гостеприимной и готова протянуть руку помощи каждому, кто стремится жить по совести и в уважении к своим корням», — отметил глава региона.
