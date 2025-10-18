В Самарской области беременным студенткам заплатят 200 тысяч рублей

Кроме того, с ноября 2024 года, по поручению губернатора, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, получают по 100 тыс. руб. Если беременная является студенткой-очницей и ее возраст — от 18 до 25 лет, она получает обе выплаты.