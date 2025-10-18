Под Петербургом изымают дачные участки под строительство ВСМ

Это не первый раз, когда под изъятие земли для строительства ВСМ изымают участки в Федоровском городском поселении. По предложенной цене Росжелдор выкупает землю в Петербурге и Ленобласти не только у физлиц, ну и компаний — в частности, у племхоза им. Тельмана. Если условия собственника не устраивают — концессионер по строительству магистрали обращается в суд.