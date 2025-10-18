Ричмонд
Под Петербургом изымают дачные участки под строительство ВСМ

Росжелдор выпустил распоряжения об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в Ленобласти для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва. Речь о загородных домах.

Четыре распоряжения подписаны 17 октября. В первом речь идет о 10 участках и стоящих на них жилых домах в собственности у физлиц. Во втором — о семи участках и пяти домах. В третьем — об 11 участках под огородничество, в четвертом — о 10 участках. В пятом — о четырех участках и трех строениях. Все объекты — в Федоровском городском поселении.

Плюс еще несколько участков изымают у Союза поддержки и развития предпринимательства, у нескольких коммерческих арендаторов и у Управления автомобильных дорог Ленинградской области.

Это не первый раз, когда под изъятие земли для строительства ВСМ изымают участки в Федоровском городском поселении. По предложенной цене Росжелдор выкупает землю в Петербурге и Ленобласти не только у физлиц, ну и компаний — в частности, у племхоза им. Тельмана. Если условия собственника не устраивают — концессионер по строительству магистрали обращается в суд.