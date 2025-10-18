Электрооборудование стало причиной более чем 600 пожаров в Омской области

Электрооборудование стало одной из самых распространенных причин пожаров в Омской области за 10 месяцев 2025 года. Из-за это причины погибли трое детей тринадцать взрослых омичей.
«С начала 2025 года в регионе зафиксировано свыше трех тысяч возгораний, причем в 636 случаях предварительной причиной эксперты МЧС России назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Трагические последствия таких происшествий уже унесли жизни 16 человек, трое из которых были дети», — сообщает телеграм-канал «МЧС Омской области».
Главными причинами ведомство называет изношенные электросети и оборудование, несоблюдение правил безопасности и устаревшую проводку в частном секторе. Чтобы минимизировать риски, спасатели рекомендуют строго следовать заводской инструкции по использованию техники. Также по мнению омских пожарных, важно избегать перегрузок электросети: не включать одновременно множество приборов и не подключать несколько устройств в одну розетку, поскольку это может привести к перегреву и возгоранию.