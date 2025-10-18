Электрооборудование стало причиной более чем 600 пожаров в Омской области

Главными причинами ведомство называет изношенные электросети и оборудование, несоблюдение правил безопасности и устаревшую проводку в частном секторе. Чтобы минимизировать риски, спасатели рекомендуют строго следовать заводской инструкции по использованию техники. Также по мнению омских пожарных, важно избегать перегрузок электросети: не включать одновременно множество приборов и не подключать несколько устройств в одну розетку, поскольку это может привести к перегреву и возгоранию.