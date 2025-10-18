Ричмонд
Нижегородская область стала лидером по числу медалей на выставке в Москве

На счету предприятий АПК региона 81 золото, 15 серебряных и 10 бронзовых наград.

Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области завоевали 106 медалей на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025», которая прошла в Москве в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это наибольшее количество наград среди всех регионов России, сообщили в пресс-службе правительства области.

Среди завоеванных наград — 81 золотая, 15 серебряных и 10 бронзовых медалей. Кроме того, Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области награждено медалью и гран-при за вклад в развитие выставки. В целом свою продукцию на стенде региона представили более 40 предприятий.

«Продукция предприятий нашего агропромышленного комплекса ежегодно доказывает свое высочайшее качество в различных конкурсах, и “Золотая осень” этого года не стала исключением. В этом году регион — лидер по количеству медалей, поздравляю лауреатов! Обеспечение продовольственной безопасности — наша общая важнейшая задача, и я горжусь тем, что мы работаем на одной земле. За последние 15 лет объем выпущенной продукции нижегородскими предприятиями АПК вырос более чем на 60%. Региональное правительство продолжит оказывать сектору всю необходимую поддержку», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.