Нижегородская область стала лидером по числу медалей на выставке в Москве

«Продукция предприятий нашего агропромышленного комплекса ежегодно доказывает свое высочайшее качество в различных конкурсах, и “Золотая осень” этого года не стала исключением. В этом году регион — лидер по количеству медалей, поздравляю лауреатов! Обеспечение продовольственной безопасности — наша общая важнейшая задача, и я горжусь тем, что мы работаем на одной земле. За последние 15 лет объем выпущенной продукции нижегородскими предприятиями АПК вырос более чем на 60%. Региональное правительство продолжит оказывать сектору всю необходимую поддержку», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.