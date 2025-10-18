В Калининграде на ул. Клинической запретят остановку автомобилей

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены в срок до 14 ноября. Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для повышения безопасности в районе социального учреждения.