В Калининграде на ул. Клинической запретят остановку автомобилей

В Калининграде на ул. Клинической в районе дома № 27 планируется запретить остановку автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены в срок до 14 ноября. Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для повышения безопасности в районе социального учреждения.
На улице Иванникова в Калининграде начали забирать на штрафстоянку машины, припаркованные вдоль сплошной линии у края проезжей части.