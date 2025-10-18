Эпидемиологи сказали, в каких районах Беларуси нашли сушеные грибы с радиацией. Подробности пишет «Правда Гомель».
В сентябре 2025 года подразделениями радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии Гомельской области были проведены исследования 699 проб пищевых продуктов.
По словам врача-гигиениста отделения радиационной гигиены областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Аллы Буздалкиной, в продуктах из государственного сектора содержания цезия-137 и стронция-90 обнаружено не было (была исследована 131 проба).
Однако в продуктах из частного сектора (обследовали 568 проб) специалисты выявили превышение гигиенических нормативов в 17 пробах. Так, в 14 пробах свежих грибов и продуктах их переработки, а также в трех пробах сушеных грибов.
«Превышения зарегистрированы в Ветковском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Наровлянском, Хойникском районах», — уточнили в сообщении.
Вместе с тем в пробах свежих грибов и продуктов из переработки из Ельского района уровень содержания цезия-137 составил 503 при норме 500 Бк/кг, а из Кормянского района — 1828 Бк/кг.
«При нормативе 2500 Бк/кг уровень содержания цезия-137 в пробах грибов сушеных составил от 2548 Бк/кг (Ветковский район) до 16399 Бк/кг (Наровлянский район)», — отметили в сообщении.
