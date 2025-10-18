В Воронеже 20 октября ограничат парковку и движение у стадиона «Факел»

20 октября, в понедельник, на стадионе «Факел» пройдет футбольный матч с волгоградским «Ротором». Из-за этого в районе стадиона временно запретят парковку и движение машин, а автобусы поедут по другим маршрутам. Об этом рассказали в городском управлении дорожного хозяйства.