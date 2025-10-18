В Воронеже 20 октября ограничат парковку и движение у стадиона «Факел»

20 октября, в понедельник, на стадионе «Факел» пройдет футбольный матч с волгоградским «Ротором». Из-за этого в районе стадиона временно запретят парковку и движение машин, а автобусы поедут по другим маршрутам. Об этом рассказали в городском управлении дорожного хозяйства.
Так, 19 октября с 18:00 до 22:30 20 октября нельзя оставить автомобиль на улицах Домостроителей (на участке от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до Героев Сибиряков).
20 октября с 13:00 до 22:30 закроют движение на улице Писателя Маршака (от дома № 18А до Домостроителей).