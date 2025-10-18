В башкирском селе Новониколаевское открылся фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) ввели в эксплуатацию в селе Новониколаевское Кугарчинского района Республики Башкортостан. Медучреждение построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Медпункт соответствует всем современным требованиям, оснащен необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам и комфортной работы персонала. Обслуживать новый ФАП будет более 367 жителей села. Они получат доступ к плановой диспансеризации, вакцинопрофилактике и другим видам первичной медико-санитарной помощи в шаговой доступности.
Ранее сообщалось, что два фельдшерско-акушерских пункта начали работу в селах Балагушево и Бикеево Чишминского района. В каждом из ФАПов оборудован кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.