Школьников поселка Тумботино в Нижегородской области научат собирать дроны

Кабинет оборудован так, чтобы ученики могли сами собирать и программировать дроны: например, там есть 3D-принтеры и квадрокоптеры с камерой. Занятия ведут три педагога, которые прошли профильное обучение. На уроках ребята не только знакомятся с основами аэродинамики и принципами работы дронов, но и учатся программировать полеты, обслуживать технику.