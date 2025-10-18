Ричмонд
Школьников поселка Тумботино в Нижегородской области научат собирать дроны

В специализированном классе они также познакомятся с основами аэродинамики и узнают, как программировать полеты.

Класс конструирования, программирования и пилотирования дронов открылся на базе школы № 2 поселка Тумботино в Нижегородской области по нацпроекту проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кабинет оборудован так, чтобы ученики могли сами собирать и программировать дроны: например, там есть 3D-принтеры и квадрокоптеры с камерой. Занятия ведут три педагога, которые прошли профильное обучение. На уроках ребята не только знакомятся с основами аэродинамики и принципами работы дронов, но и учатся программировать полеты, обслуживать технику.

Современные модели беспилотников, закупленные для уроков, подходят как для начинающих, так и более продвинутых пилотов. Для практики оборудованы малая и большая полетные зоны.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.