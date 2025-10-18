В Нижнем Новгороде прошел форум «Великие реки России глазами детей»

Всероссийский детский экологический форум «Великие реки России глазами детей» состоялся 13 октября в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Мероприятие объединило 150 ребят из 22 регионов страны, занимающихся вопросами сохранения природных богатств. Для них была организована работа пяти секций: «Сохранение и восстановление биоразнообразия водных объектов», «Исследование качества воды», «Охрана и восстановление водных экосистем», «Вода и здоровье человека» и «Водные технологии будущего». Дети посещали мастер-классы, лабораторные практикумы и экологический тренинг, а также защищали свои проекты.
«Форум предоставляет прекрасную возможность обменяться мнениями, обсудить проблемы, услышать друг друга и выработать конкретные предложения по улучшению экологической ситуации. Ваши идеи и творческий подход помогут в реализации мероприятий, направленных на защиту природных богатств России. Ведь будущее принадлежит вам — молодым и активным людям, готовым взять ответственность за сохранение природного наследия своей Родины», — обратился к участникам заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.