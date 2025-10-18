В Нижнем Новгороде прошел форум «Великие реки России глазами детей»

«Форум предоставляет прекрасную возможность обменяться мнениями, обсудить проблемы, услышать друг друга и выработать конкретные предложения по улучшению экологической ситуации. Ваши идеи и творческий подход помогут в реализации мероприятий, направленных на защиту природных богатств России. Ведь будущее принадлежит вам — молодым и активным людям, готовым взять ответственность за сохранение природного наследия своей Родины», — обратился к участникам заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.