Прямые авиарейсы запустят из Апатитов в Калининград

Жители Мурманской области смогут добираться до Калининграда без пересадок — продажи билетов на новый прямой авиарейс уже открыты в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Первые пассажиры отправятся в путь 23 ноября этого года, сообщили в комитете по туризму Заполярья.
Регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям, установлен дополнительный рейс на 30 декабря 2025 года. Полет занимает чуть менее трех часов. С зимним расписанием рейсов Калининград — Апатиты можно ознакомиться на сайте аэропорта «Хибины».
«Регулярные рейсы — обычный, который связывает Калининград с Мурманском, и субсидируемый, между Калининградом и Апатитами, — значительно упрощают возможность путешествовать между регионами, знакомиться с их уникальными ландшафтами и культурным наследием. Отмечу, что для гостей из Калининградской области возобновление прямого авиасообщения с Хибинами тем более актуально в преддверии начала горнолыжного сезона и сезона охоты за северным сиянием», — прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.