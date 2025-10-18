Прямые авиарейсы запустят из Апатитов в Калининград

«Регулярные рейсы — обычный, который связывает Калининград с Мурманском, и субсидируемый, между Калининградом и Апатитами, — значительно упрощают возможность путешествовать между регионами, знакомиться с их уникальными ландшафтами и культурным наследием. Отмечу, что для гостей из Калининградской области возобновление прямого авиасообщения с Хибинами тем более актуально в преддверии начала горнолыжного сезона и сезона охоты за северным сиянием», — прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.