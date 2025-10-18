Дворец культуры в подмосковном Щелкове обновят к февралю 2026 года

Реконструкцию Центрального дворца культуры (ЦДК) городского округа Щелково в Московской области завершат в январе следующего года, сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков. Работы проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
«ЦДК — одно из главных культурных пространств округа, где проходят концерты, встречи, фестивали и массовые мероприятия. Обновляем помещения, чтобы сделать объект более современным, комфортным и по-настоящему “умным”», — написал Булгаков в своем телеграм-канале.
Он отметил, что на данном этапе специалисты полностью обновили крыльцо здания: заменили плитку, залили новые ступени. Помимо этого, на фасаде установили два светодиодных экрана для афиш, разместили новые указатели, таблички, расписание, закупили форменную одежду для сотрудников. В гримерных ЦДК отремонтировали стены и полы, а в большом зрительном зале заменили ковры.
Продолжаются работы по обновлению малого зрительного зала. Его планируют сделать трансформационным и использовать не только для просмотра спектаклей, но и для занятий хореографией. Демонтаж уже выполнен, готовится смета.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.