Честное мнение аналитика: Финансово-экономическая ситуация в Молдове остаётся крайне нестабильной

По его словам, рост дефицита внешней торговли и текущего счёта платежного баланса, а также увеличение внешнего и внутреннего государственного долга приобрели неконтролируемый характер.

Источник: Комсомольская правда

«Финансово-экономическая ситуация в Молдове остаётся крайне нестабильной, несмотря на все статистические выкладки и аналитические прогнозы», пишет Дмитрий Чубашенко.

По его словам, рост дефицита внешней торговли и текущего счёта платежного баланса, а также увеличение внешнего и внутреннего государственного долга приобрели неконтролируемый характер. При этом новые кредиты и гранты, поступающие с Запада, практически полностью уходят на обслуживание старых долгов.

«Все это грозит обесцениванием национальной валюты, ростом инфляции, дефолтом по обслуживанию долгов, повышением кредитных ставок, дальнейшим удорожанием энергии и коммунальных услуг, что ударит по бизнесу, домохозяйствам и бюджетам всех уровней», — отметил Чубашенко.