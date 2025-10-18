Честное мнение аналитика: Финансово-экономическая ситуация в Молдове остаётся крайне нестабильной

По его словам, рост дефицита внешней торговли и текущего счёта платежного баланса, а также увеличение внешнего и внутреннего государственного долга приобрели неконтролируемый характер. При этом новые кредиты и гранты, поступающие с Запада, практически полностью уходят на обслуживание старых долгов.