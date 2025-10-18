Ричмонд
В Сочи над трассой А-147 появится дополнительная разворотная петля

Эстакада позволит сэкономить время в пути в Сириус.

Источник: Новая Кубань

В Сочи в ходе строительства обхода Адлера построят разворотную петлю в сторону Сириуса, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Она пройдет эстакадой над трассой А-147 в районе санатория «Кудепста».

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию. Протяжённость «петли» составит 368 метров. Эстакада будет служить левоповоротным съездом для тех, кто выехал из тоннеля обхода Адлера со стороны Красной Поляны и намерен двигаться в сторону «Сириуса» по трассе А-147, а также для тех, кому нужно попасть на обход Адлера или развернуться при движении из микрорайона Кудепста и прилегающих районов Адлера.

Эстакаду построят на семи опорах, для подходов к ней возведут подпорные стены. Сейчас разворот на трассе А-147 в районе Хосты проходит через городскую застройку. Такой маневр в часы пик добавляет водителям полчаса езды.