В Сочи над трассой А-147 появится дополнительная разворотная петля

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию. Протяжённость «петли» составит 368 метров. Эстакада будет служить левоповоротным съездом для тех, кто выехал из тоннеля обхода Адлера со стороны Красной Поляны и намерен двигаться в сторону «Сириуса» по трассе А-147, а также для тех, кому нужно попасть на обход Адлера или развернуться при движении из микрорайона Кудепста и прилегающих районов Адлера.