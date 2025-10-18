Предприятие из Череповца стало лауреатом премии «Экспортер года — 2025»

Одно из ведущих предприятий химической промышленности в стране — компания «Апатит» из Череповца, — удостоено звания лауреата всероссийской премии «Экспортер года — 2025». Премия проводится по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Министерстве экономического развития Вологодской области.
Имена победителей стали известны 8 октября. «Апатит», деятельность которого соответствует задачам нацпроекта «Новые материалы и химия», завоевал лидерство сразу в двух категориях. В номинации «Экспортер года в сегменте промышленности» компания заняла первое место, отмечен ее вклад в расширение несырьевого экспорта из России. Кроме того, предприятие было признано лучшим в категории «Ответственный экспортер ESG» за активное внедрение экологически безопасных технологий и ответственное ведение производства.
Компания «Апатит» производит широкий спектр продукции, включая минеральные удобрения, кислоты (фосфорную и серную), аммиак и другие химические соединения, пользующиеся спросом как на внутреннем, так и на международном рынках. Продукция предприятия поставляется более чем в 100 стран мира.
Церемония награждения победителей состоится 21 октября в рамках ключевого экспортного форума страны «Сделано в России». Подробная информация о форуме доступна на сайте forum.exportcenter.ru.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.