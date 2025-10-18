Ричмонд
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза

Советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался на 87-м году жизни, сообщил писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Один из моих главных учителей. Один из самых умнейших и честнейших людей эпохи», — написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Прилепин отметил, что книги Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» и «Советская цивилизация» оказали ключевое влияние на становление писателя.

«Без него будет сложнее. Но есть его книги», — заключил Прилепин.

Кара-Мурза родился 23 января 1939 года. Он является автором трудов по методологии науки, системному анализу, проблемам цивилизационных конфликтов. С 2013 года являлся генеральным директором Центра изучения кризисного общества.

