ЧП в Таганрогском заливе: рыбака спасли после переворота лодки

Под Ростовом спасли выпавшего из перевернувшейся лодки рыбака. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
Инцидент произшел в Таганрогском заливе во время рыбалки. Резиновая лодка с мужчиной на борту неожиданно перевернулась, и рыбак оказался в холодной воде. Спасательная операция развернулась в полутора километрах от береговой линии.
Сотрудники пограничного управления первыми заметили терпящего бедствие человека. Они оперативно подняли 60-летнего рыбака на борт сторожевого катера и доставили его на сушу. На берегу пострадавшего уже ожидала бригада медиков, которая оказала ему необходимую помощь.
Спасатели напоминают всем любителям рыбалки о необходимости соблюдения мер безопасности. Перед выходом на воду обязательно нужно проверять прогноз погоды и исправность плавсредства. Родственникам следует сообщать о маршруте и времени возвращения. С собой всегда должен быть заряженный телефон, а на теле — спасательный жилет. Категорически запрещается употреблять алкоголь во время рыбалки. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить по номерам 101 или 112.
