ЧП в Таганрогском заливе: рыбака спасли после переворота лодки

Спасатели напоминают всем любителям рыбалки о необходимости соблюдения мер безопасности. Перед выходом на воду обязательно нужно проверять прогноз погоды и исправность плавсредства. Родственникам следует сообщать о маршруте и времени возвращения. С собой всегда должен быть заряженный телефон, а на теле — спасательный жилет. Категорически запрещается употреблять алкоголь во время рыбалки. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить по номерам 101 или 112.