Мэр Волгограда Владимир Марченко проинспектировал два объекта

Кроме того, в городе ведутся масштабные работы по обновлению гимназии № 4. Уже выполнен капитальный ремонт здания, специалисты обновили кровлю и фасад. На пришкольной территории высадили 10 елей, 2 шелковицы, барбарис, спирею и 90 саженцев можжевельника. Помогать в уходе за растениями будет установленная современная система полива. Весной 2025 года на территории рабочие отремонтировали пешеходные дорожки, площадку для мусорных контейнеров и заменили ограждения.