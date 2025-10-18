Ричмонд
Мэр Волгограда Владимир Марченко проинспектировал два объекта

18 октября глава города-героя осмотрел территорию у строящегося здания Арбитражного суда Волгоградской области и проверил ход работ по обновлению территории у МОУ «Гимназия № 4 им. Ф. М. Достоевского».

Источник: администрация Волгограда

По информации мэрии, на данный момент подрядчик приступил к прокладке систем полива, а также коммуникаций для установки освещения и видеонаблюдения на территории у здания арбитражного суда в Волгограде. Протяженность поливочного водопровода составит около 5,9 км.

Параллельно ведутся работы по вертикальной планировке отдельных участков склона и обустройству пешеходных дорожек. Для создания комфортных условий в общественном пространстве рабочие установят перголы, скамейки и урны. Также на участке высадят более 500 деревьев и кустарников. А на площади свыше 20 тыс. кв. м озеленители разобьют газон.

Кроме того, в городе ведутся масштабные работы по обновлению гимназии № 4. Уже выполнен капитальный ремонт здания, специалисты обновили кровлю и фасад. На пришкольной территории высадили 10 елей, 2 шелковицы, барбарис, спирею и 90 саженцев можжевельника. Помогать в уходе за растениями будет установленная современная система полива. Весной 2025 года на территории рабочие отремонтировали пешеходные дорожки, площадку для мусорных контейнеров и заменили ограждения.

Помимо этого, ведется работа по обновлению проездов, созданию многофункциональной спортплощадки и зоны для занятий уличными тренировками и прыжками в длину.

Мероприятия являются частью комплексного развития территорий Ворошиловского района и проводятся в рамках 10-летней программы развития Волгограда, рассчитанной до 2034 года. Напомним, ранее муниципалитет комплексно завершил работы по благоустройству трех улиц Ворошиловского района: Рабоче-Крестьянской, Пугачевской и Иркутской.