Глава МАРТ сказал, что будет с яблоками в Беларуси из-за неурожая

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в эфире телеканала ОНТ сказал, что будет с яблоками в Беларуси из-за неурожая.
— Есть определенные шероховатости у нас по формированию объемов яблока в связи с неурожаем. Но изыскиваются ресурсы, — акцентировал внимание Артур Карпович.
Глава МАРТ отметил: в тех регионах, где урожай яблок больше, к примеру, в Брестской области в сравнении с Витебской, главы областей идут навстречу и торговые сети заключают договоры на поставку этих фруктов в другие регионы страны.
Ранее премьер-министр Александр Турчин сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.
Кроме того, эпидемиологи сказали, в каких районах Беларуси нашли сушеные грибы с радиацией.