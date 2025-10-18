Ричмонд
Глава МАРТ сказал, что будет с яблоками в Беларуси из-за неурожая

МАРТ сказал о ситуации с яблоками в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в эфире телеканала ОНТ сказал, что будет с яблоками в Беларуси из-за неурожая.

— Есть определенные шероховатости у нас по формированию объемов яблока в связи с неурожаем. Но изыскиваются ресурсы, — акцентировал внимание Артур Карпович.

Глава МАРТ отметил: в тех регионах, где урожай яблок больше, к примеру, в Брестской области в сравнении с Витебской, главы областей идут навстречу и торговые сети заключают договоры на поставку этих фруктов в другие регионы страны.

Ранее премьер-министр Александр Турчин сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.

Кроме того, эпидемиологи сказали, в каких районах Беларуси нашли сушеные грибы с радиацией.

