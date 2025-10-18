На Ставрополье обновят еще один участок дороги до станицы Каменнобродской

На объекте заменят асфальтобетонное покрытие, приведут в нормативное состояние примыкания, укрепят обочины, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут разметку. Ранее работы завершились на участке длиной 2,4 км на этой же трассе в Изобильненском округе. Всего по нацпроекту в 2025 году на дорогах регионального значения будет отремонтировано около 100 км покрытия.