На Ставрополье обновят еще один участок дороги до станицы Каменнобродской

Дополнительный участок дороги регионального значения «Ставрополь — Новомарьевская — Каменнобродская» приведут в порядок в Ставропольском крае по просьбам местных жителей. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют объект протяженностью 1,6 км, сообщили в краевом правительстве.
«Ранее отремонтированный участок региональной дороги проходит вблизи станицы Филимоновской. Принято решение продлить ремонт и привести к нормативу еще 1,6 км. Работы ведутся, до конца месяца планируется их завершить», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
На объекте заменят асфальтобетонное покрытие, приведут в нормативное состояние примыкания, укрепят обочины, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут разметку. Ранее работы завершились на участке длиной 2,4 км на этой же трассе в Изобильненском округе. Всего по нацпроекту в 2025 году на дорогах регионального значения будет отремонтировано около 100 км покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.