Дожди, туман и ночной минус обещают синоптики белорусам в начале недели

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье 19 октября ―местами по республике ожидаются сильные дожди, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Белгидромета.
Также метеорологи опубликовали подробный прогноз на ближайшие три дня ― с воскресенья по вторник ждать приятных погодных сюрпризов не приходится, белорусскую погоду продолжит определять циклон, центр которого постепенно смещается с территории нашей страны на Брянскую область России.
В воскресенье белорусская погода будет в основном облачной, с дождями и туманами. Местами прогнозируются ливни. Температура воздуха ночью будет варьироваться от средних значений +2..+8°С, до минимальных −1.. +1°С по северо-западу. Воскресным днем воздух прогреется до +4..+10°С.
В понедельник 20 октября будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, днем по юго-востоку ожидаются короткие осадки, местами возможен мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ночная температура опустится В от −5°С по западу до +6°С по востоку, днем будет +3..+10°С в среднем по стране.
Во вторник 21 октября ожидаются некоторые погодные изменения ― дожди временно прекратятся, погода ожидается в основном без осадков с переменной облачностью. В точь на вторник и утром прогнозируются слабые туман и гололед. Температура будет подниматься от ночных значений −4..+3°С до дневных +5..+12°С.