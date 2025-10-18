Дожди, туман и ночной минус обещают синоптики белорусам в начале недели

В понедельник 20 октября будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, днем по юго-востоку ожидаются короткие осадки, местами возможен мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ночная температура опустится В от −5°С по западу до +6°С по востоку, днем будет +3..+10°С в среднем по стране.