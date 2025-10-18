В Томской области открыли еще четыре модельные библиотеки

Модельные библиотеки открыли в селах Богословка, Бакчар, Тогур и Володино в Томской области. Их улучшили по национальному проекту «Семья», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
В учреждениях обновили книжный фонд, также в них появилось современное интерактивное оборудование, настольные игры, ноутбуки, телевизор, новая мебель и уютное пространство для чтения и творчества. Во всех модельных библиотеках создана доступная среда для посетителей с особыми возможностями здоровья. В селе Тогур в отделе библиотечного обслуживания № 7 установлена подъемная платформа для посетителей с инвалидностью.
«Обновленные библиотеки станут центрами культурной жизни села, здесь есть возможности для досуга и работы для всех категорий населения. Для самых юных читателей — широкий выбор детской литературы и развивающих изданий, для молодежи — комфортные зоны для работы над проектами, для посетителей старшего возраста — площадки для творческой реализации», — уточнила начальник регионального департамента по культуре Лариса Важова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.