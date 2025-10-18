В Томской области открыли еще четыре модельные библиотеки

В учреждениях обновили книжный фонд, также в них появилось современное интерактивное оборудование, настольные игры, ноутбуки, телевизор, новая мебель и уютное пространство для чтения и творчества. Во всех модельных библиотеках создана доступная среда для посетителей с особыми возможностями здоровья. В селе Тогур в отделе библиотечного обслуживания № 7 установлена подъемная платформа для посетителей с инвалидностью.