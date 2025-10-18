В Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого. Подробности сообщает портал Myfin.by.
В Налоговом кодексе в 2026 году может появиться норма, увеличивающая транспортный налог, включая авансовые платежи, для владельцев мотоциклов категорий L3 — L5 с рабочим объемом двигателя от 500 кубических сантиметров (включительно) и новее трех лет. На эти транспортные средства налог может быть по ставкам, которые повышены в пять раз. Это заложено в проект Налогового кодекса Беларуси.
Так, ставка транспортного налога на мотоциклы для юридических лиц может увеличиться с 79 до 85 рублей, а для физических лиц — с 46 до 49 рублей. Вместе с тем для обладателей мощных двух и трехколесных мотоциклов, а также для мотоциклов с коляской до трех лет — до 245 рублей. Если указанное изменение примут, то оно затронет Harley-Davidson Iron 1200, Ducati Monster и другие мощные мотоциклы.
Ранее мы писали, что новая повышенная ставка подоходного налога может появиться в Беларуси.
Кроме того, МНС заявило о налоге для тысячи супербогатых белорусов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.