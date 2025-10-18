В Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого

Так, ставка транспортного налога на мотоциклы для юридических лиц может увеличиться с 79 до 85 рублей, а для физических лиц — с 46 до 49 рублей. Вместе с тем для обладателей мощных двух и трехколесных мотоциклов, а также для мотоциклов с коляской до трех лет — до 245 рублей. Если указанное изменение примут, то оно затронет Harley-Davidson Iron 1200, Ducati Monster и другие мощные мотоциклы.