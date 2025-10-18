Ричмонд
В Астрахани нашли живых гусениц в партии айвы из Узбекистана

Специалисты Астраханского филиала Центра оценки качества и безопасности продукции АПК выявили вредителей в партии импортной айвы. Продукция весом 1,4 тонны поступила в Астраханскую область из Узбекистана, сообщили «РГ» в ведомстве.

Выявленным карантинным объектом в результате испытаний стала восточная плодожорка в живом состоянии. Такие гусеницы вызывают усыхание молодых побегов косточковых деревьев и приводят к загниванию завязей. Вредитель прогрызает многочисленные ходы в мякоти фруктов, оставляя экскременты, что делает урожай непригодным для употребления. Поврежденность плодов айвы, персиков, слив и груш может достигать 100 процентов.

— Это первое обнаружение вредителя в импортной айве с начала года. Ранее его находили в шести партиях импортных абрикосов. Восточная плодожорка относится к карантинным объектам, ограниченно распространенным на территории России, — пояснила главный специалист отдела карантина растений и семеноводства Центра Регина Курманалиева.

По решению владельца импортной партии специалисты Центра провели карантинное фитосанитарное обеззараживание айвы. После обработки продукция пройдет повторное исследование.