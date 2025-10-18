В Астрахани нашли живых гусениц в партии айвы из Узбекистана

Выявленным карантинным объектом в результате испытаний стала восточная плодожорка в живом состоянии. Такие гусеницы вызывают усыхание молодых побегов косточковых деревьев и приводят к загниванию завязей. Вредитель прогрызает многочисленные ходы в мякоти фруктов, оставляя экскременты, что делает урожай непригодным для употребления. Поврежденность плодов айвы, персиков, слив и груш может достигать 100 процентов.