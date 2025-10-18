В День древонасаждения в Ростове заложили новый парк в честь 80-летия Победы

Парк будет строиться поэтапно. В перспективе здесь появятся фонтан-монумент, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, ландфтный парк в честь медиков и даже археологический музей под открытым небом. Участники особенно отмечали удачное расположение — рядом с храмом Сергия Радонежского.