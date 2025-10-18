В День древонасаждения в Ростове заложили новый парк в честь 80-летия Победы

В День древонасаждения, 18 октября, в Ростове-на-Дону заложен новый парк. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Губернатор лично участвовал в закладке первого парка для быстрорастущего микрорайона Левенцовский.
— Городу очень не хватает новых зеленых зон, не хватает «легких». И мы исправляем эту ситуацию, — отметил Юрий Борисович.
Парк получил имя в честь 80-летия Великой Победы. Торжественная церемония началась с открытия памятного знака в виде колонны, символизирующей вход в парковую зону. Автором работы стал скульптор Сергей Олешня. В мероприятии участвовали герои СВО, участники программы «Время Героев», юнармейцы, совет отцов и представители движения «Матери России».
Всего в новый парк высадили 160 деревьев, включая пятилетние платаны кленолистные, липы и клены. Процессом посадки руководила заведующая питомником Ботанического сада ЮФУ Ирина Баскакова. По словам главы Союза архитекторов Ростовской области Алексея Полянского, не менее 70% территории парка займут зеленые насаждения.
Парк будет строиться поэтапно. В перспективе здесь появятся фонтан-монумент, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, ландфтный парк в честь медиков и даже археологический музей под открытым небом. Участники особенно отмечали удачное расположение — рядом с храмом Сергия Радонежского.
Отметим, что сегодня День древонасаждения проходит по всей области. В нем принимают участие 16 тысяч человек, задействованы 300 единиц техники. Высажено 11,6 тысячи деревьев и 13,9 тысячи кустарников. В рамках субботника убрано тысячи квадратных метров территории и вывезено 1,5 тысячи тонн мусора.
— Важно не просто посадить, а вырастить. Как с детьми. Поэтому за всеми этими молодыми деревцами нужен будет уход, — подчеркнул губернатор, поблагодарив всех участников акции.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
С концертом и чаем из самовара: В День древонасаждения в Ростове высадили дубы в честь 100-летия «Комсомольской правды».