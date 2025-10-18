В Беларуси школьник создал виртуального бомжа в квартире и отправил фото матери — что было дальше

В Гродно 11-летний школьник увлекался видеороликами в социальных сетях. В какой-то момент он решил попробовать себя в роли автора. При помощи искусственного интеллекта несовершеннолетний сгенерировал изображение, на котором пьяный незнакомец якобы находится в его квартире. Фото он отправил своей матери, которая была на работе.