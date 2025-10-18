В Беларуси школьник создал виртуального бомжа в квартире и отправил фото матери — что было дальше

В Беларуси школьник создал бомжа в квартире с помощью ИИ, разыграв свою мать. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.
В Гродно 11-летний школьник увлекался видеороликами в социальных сетях. В какой-то момент он решил попробовать себя в роли автора. При помощи искусственного интеллекта несовершеннолетний сгенерировал изображение, на котором пьяный незнакомец якобы находится в его квартире. Фото он отправил своей матери, которая была на работе.
Женщина, увидев сообщение, сразу же позвонила сыну. Однако он не признался, что это розыгрыш. То, что это шутка, стало известно в тот момент, когда белоруска вместе с милицией приехала домой. Попытка создать вирусный ролик для социальной сети обернулась для школьника серьезными последствиями.
