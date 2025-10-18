Ричмонд
В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с селом Владиславовка Кировского района после ЧП на нефтебазе. О возобновлении движения проинформировали в субботу в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с возобновлением железнодорожного сообщения Феодосия — Владиславовка автобус “Феодосия — Владиславовка” снимается с маршрута», — сказано в сообщении.

Уточняется, что последний рейс из Владиславовки отправится в субботу в 17:35.

Автобусный маршрут «Феодосия — Владиславовка» вводили в городе после атаки украинского беспилотника на феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия все еще продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт в городе временно изменил маршруты. Ранее часть дороги возле нефтебазы открыли для проезда, по ряду улиц личный транспорт все еще не пускают.