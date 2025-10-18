В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой

Автобусный маршрут «Феодосия — Владиславовка» вводили в городе после атаки украинского беспилотника на феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия все еще продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт в городе временно изменил маршруты. Ранее часть дороги возле нефтебазы открыли для проезда, по ряду улиц личный транспорт все еще не пускают.