Пожароопасный сезон в Свердловской области завершился

— Когда меня спрашивают: «Повезло с погодой?», я отвечаю: удача — это награда за большую и кропотливую работу. За относительно спокойным летом стоят сотни людей — лесничие, пожарные, летчики, диспетчеры, — написал Денис Мамонтов. — Главный результат — гектары спасенного леса, жизнь тысяч лесных обитателей, которые даже не знают, что и за них боролись, безопасность людей.