Пожароопасный сезон в Свердловской области завершился

В Свердловской области завершился пожароопасный сезон. Об этом на своей странице в VK написал и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
— Когда меня спрашивают: «Повезло с погодой?», я отвечаю: удача — это награда за большую и кропотливую работу. За относительно спокойным летом стоят сотни людей — лесничие, пожарные, летчики, диспетчеры, — написал Денис Мамонтов. — Главный результат — гектары спасенного леса, жизнь тысяч лесных обитателей, которые даже не знают, что и за них боролись, безопасность людей.
По данным главы министерства природных ресурсов и экологии региона, с начала года в Свердловской области было зарегистрировано 94 природных пожара на площади в 849,58 га. Режим ЧС в лесах не вводился. А особый противопожарный режим был отменен решением губернатора Свердловской области Дениса Паслера еще 4 июля.